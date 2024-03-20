甘肅天水麻辣燙爆紅 市府敞門供遊客免費泊車
【本報綜合報道】甘肅省天水麻辣燙本月在內地爆紅，吸引各地民眾慕名而來「打卡」品嘗。天水市「寵粉」方式周日上升至新高度，當地市委、市政府等黨政機關全部敞開大門，供外地旅客免費停車。
記者周日在秦州區民主路目睹，市政府門口和路邊分別設立兩個牌，以藍底白字寫上「市政府大院，外地遊客車輛免費停放」，門口保安也不時引導外地車輛進入市政府大院停放。停車場的車輛不僅有甘肅省內蘭州市、隴南市、定西市等地，還有陝西、四川、海南等省份。市政府事務管理科工作人員趙小林表示，他們還為旅客提供免費茶水，在做好熱情服務的同時，主動向他們推介該市的主要旅遊景點。
海南省遊客李玉寶表示，上周六下午駕車從蘭州市來到天水市，由於人多沒有吃到網紅店的天水麻辣燙，加上賓館客滿，便在麥積區的酒店住了一宿，第二天上午再次來到秦州區吃天水麻辣燙。得知市政府大院也可以停車時，感到特別開心。他說：「天水人民非常熱情，我想邀請全國各地的朋友們來天水一起吃麻辣燙。」
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