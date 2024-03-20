甘肅天水麻辣燙爆紅 市府敞門供遊客免費泊車

記者周日在秦州區民主路目睹，市政府門口和路邊分別設立兩個牌，以藍底白字寫上「市政府大院，外地遊客車輛免費停放」，門口保安也不時引導外地車輛進入市政府大院停放。停車場的車輛不僅有甘肅省內蘭州市、隴南市、定西市等地，還有陝西、四川、海南等省份。市政府事務管理科工作人員趙小林表示，他們還為旅客提供免費茶水，在做好熱情服務的同時，主動向他們推介該市的主要旅遊景點。