戴矽膠面具竊4宅 男賊落網

【本報綜合報道】內地傳媒周一報道，上海市公安局閔行分局梅隴派出所早前接報，當地某小區4戶居民報稱家中被爆竊，損失財物總值逾10萬元（人民幣‧下同，約11萬港元）。警方揭發一名中年漢戴上老年男子矽膠面具「換臉」犯案，以圖避過追捕，但最終落網。

共掠值11萬財物 本月6日凌晨兩時許，民警接報後前往現場調查，發現被盜民居單位均位於一樓，都出現窗戶被撬情況。經清點，被盜物品包括6,000元（約6,604港元）現金、黃金吊墜、翡翠手鐲及手錶等。民警翻查閉路電視，發現前一晚有一名身穿黑色外套、戴口罩的老年男子進入過該小區，但未發現他離開小區的畫面。

透過疑犯在某戶居民家中留下的痕迹，民警發現前科人員通×有重大犯案嫌疑。資料顯示，通×僅40多歲，與閉路電視畫面的外貌特徵不符。隨後，民警驅車60多公里，在外省市某旅館內抓獲通×，當場查獲液壓鉗等犯案工具及盜竊所得贓物。

經審訊，通×承認其為了盜取財物，特地從網上購買了老年矽膠面具偽裝，以躲避閉路電視監控。目前，他因涉嫌盜竊罪已被閔行警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。