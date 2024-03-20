鐵剷驅打大熊貓 陝西飼養員被炒

研究中心致歉 閉園3天整頓 內地網絡前天流傳一段影片，陝西省秦嶺大熊貓研究中心工作人員日前使用鐵剷驅打大熊貓「知路」，批評聲音不絕於耳。經調查，研究中心承認事件於周日下午發生，已開除相關飼養員，並由今天至周五閉園整頓，同時加強監督管理其他飼養員。

由影片可見，知路打算進入一道小門，卻被左旁房間伸出一把鐵剷打中，嚇得連忙後退。牠之後前往房間察看，再次被鐵剷趕走。上述影片上載網絡後，部分網民要求研究中心給予交代，甚至有人建議：「不只單單被開除這麼簡單，必須要服刑。」

秦嶺大熊貓研究中心同日發聲明證實，旗下飼養員李×周日下午4時左右曾使用鐵剷驅打大熊貓，嚴重違反《大熊貓飼養安全管理規程》，對於造成惡劣影響深表歉意。研究中心指出，縱使大熊貓經檢查後沒有出現任何外傷，事件反映出中心在大熊貓飼養管理方面，存在制度執行不嚴格、監督管理不到位嚴重問題。

為了深刻吸取教訓，研究中心決定未來數天閉園整頓，針對工作人員展開警示教育及制度培訓，把各項制度落到實處，同時會加強巡查檢查力度，加強監督管理飼養員。談及如何處理涉事飼養員時，研究中心指已辭退該名職員，並對相關管理人員批評教育並責令作出深刻檢查，歡迎公眾繼續監督中心工作。

未阻孩子擲柑皮 監護人禁參觀5年 另外，成都大熊貓繁育研究基地日前亦證實，一名小朋友上周六參觀成都大熊貓繁育研究基地時，曾向大熊貓6號別墅室外活動場內扔柑皮。由於小朋友尚未成年，其監護人對其監護不力而產生不文明參觀，以及對大熊貓可能造成危害行為，故禁止其監護人5年內再次進入熊貓基地（含熊貓谷）參觀。經核實，大熊貓並未接觸該物品，相關大熊貓身體情況正常。本報綜合報道