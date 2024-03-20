醫院遭舉報賣出生證予代孕機構

【本報綜合報道】內地打拐志願者周一爆料，貴州省凱里市黔東南婦產醫院2016年被揭發販賣出生證明，給買來的孩子落戶洗白身份，8年後該院院長與代孕機構合作，再販賣出生證。黔東南州衞生健康局同日通報，高度重視事件，成立調查組核實相關情況，將依法依規嚴肅處理。

當局設調查組核實 打拐志願者發文表示，臥底掌握到有代孕機構與黔東南婦產醫院的王姓院長合作，在全國嚴查下仍然把外地代孕媽媽，運送到該院分娩，之後售賣出生證。中介機構透露，王姓院長接受一名代母生產，收費約3萬元人民幣（約3.3萬港元），比任何地方都貴。今年起代孕機構多次把代母送往該院分娩，均由王姓院長親自接生。

打拐志願者曾經到黔東南婦產醫院見王姓院長，對方一開始否認與代孕機構合作，後來承認經人介紹接待過多名代母分娩，並辦理出生證，事後發現問題才停手。王姓院長又稱自己是上級，「這裏基本上是我說了算」。

惟該院對內地傳媒否認情況，稱市衞生局執法人員已經到醫院檢查，證實沒有這回事，反斥上述指控是為博眼球或競爭對手所發。