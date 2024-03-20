助友調解 16歲少年遭同齡人殺死

網上流傳事發在咸寧火車站，死者小帥的多名同學表示，事主剛度過16歲生日，案發當天晚上10時左右出事。同學小李稱，小帥的父母都在外打工，他平時性格陽光，人緣很好，有不少朋友。當天晚上一名同學邀他幫忙調解與另一名朋友的事情，結果對方拿刀劃傷其臉，兩人扭打時對方又捅他。現場有人撥打急救電話，但小帥最終無法搶救回來。小李又稱，疑似行兇者與死者都是差不多年紀，有共同朋友，「誰能想得到會動刀子」。