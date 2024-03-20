助友調解 16歲少年遭同齡人殺死
【本報綜合報道】河北省近日發生初中生涉殺同學埋屍案，引發社會對未成年人犯嚴重罪行的關注。湖北省咸寧市周一傳出有16歲少年替朋友調解糾紛時遭同齡人殺害，疑似行兇者事後在社交網發文稱「後悔也沒有用」。咸寧市公安局及宣傳部尚未回應事件，死者家屬希望依法嚴懲兇手。
網上流傳事發在咸寧火車站，死者小帥的多名同學表示，事主剛度過16歲生日，案發當天晚上10時左右出事。同學小李稱，小帥的父母都在外打工，他平時性格陽光，人緣很好，有不少朋友。當天晚上一名同學邀他幫忙調解與另一名朋友的事情，結果對方拿刀劃傷其臉，兩人扭打時對方又捅他。現場有人撥打急救電話，但小帥最終無法搶救回來。小李又稱，疑似行兇者與死者都是差不多年紀，有共同朋友，「誰能想得到會動刀子」。
疑行兇者稱「後悔也沒有用」
事發後，疑似行兇者在社交網發布照片晒出胸前紋身，並配文「十年」兩個字，之後自己置頂一條留言「十年青春沒了，後悔也沒有用」。死者的姑姐向內地傳媒表示，姪兒平時乖巧懂事，很受人喜歡。她接到消息立即趕到殯儀館，具體情況還不清楚；又透露小帥的父母現時情緒很差，無法說話。
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