3初中生2度挖坑 殺同窗案疑早預謀

死者父網上怒言：等爸爸給你報仇 河北省邯鄲市初中生王子耀上周遇害案再有新進展，肥鄉區公安局前天公布3名疑犯早在犯案前已選定及挖掘埋屍地點，行兇當天再挖深坑道，全案早有預謀，沒有成年人士參與。死者父親同日在網上揚言：「父親沒有害怕，只有心痛和憤怒，等爸爸給你報仇！」

警指坑不深 否認有大人參與 案件上周曝光後，肥鄉區公安局啟動命案偵破機制，並成立一隊由60多人組成專案組偵辦該案，已在死者父親及律師見證下完成驗屍。公安分局政工監督室主任李亞峰透露，警方尋獲很多證據，只要它們形成一條完整證據鏈就會成為鐵案。

針對網上流傳埋屍坑道足足有兩米深，或有家長協助犯案等猜測，李亞峰澄清，經技術部門勘驗，坑深只有半米左右，網傳大人參與傳聞不實。他另提及，一眾疑犯早於本月9日曾在廢棄大棚挖過埋屍地點一次，即王子耀失蹤之前已經動手，之後再於案發當天再挖一次。

經歷驗屍後，王子耀父親前天清晨發文，除了張貼兒子生前照片，亦提到自己在場數小時，兇手行兇手法較想像還要殘忍，甚至聲稱：「乖孩子，等爸爸給你報仇血（雪）恨……」他受訪時講到自己不甘心，需知道兒子到底怎樣死亡，仍等待驗屍報告鑑定結果。

死者家屬委託代理律師臧梵清則指出，王子耀口鼻處有大量積血，加上氣管沒有塵土，初步相信被埋前已死，沒有遭到活埋。他另提及死者受傷程度遠較早前描述嚴重，不僅頭部有傷，就連頸部及背部均有由尖銳物體衝擊造成明顯傷痕，部分傷口更長達8厘米。

中學校長傳停職 當局未得悉 另有網上消息流傳，王子耀及3名疑犯一同就讀肥鄉區舊店中學校長已被停職，內媒昨天聯絡肥鄉區教體局後得悉，「沒有聽說確切的停職消息」。校長李安敬日前受訪曾稱，死者與3名疑犯平日經常一起玩，未發現欺凌情況，對案件感到「出乎意料」。

案情指，13歲的王子耀上周日離家後失蹤，其遺體翌日被警方發現。經調查，他的3名同學落網，並承認犯案，正被依法採取刑事強制措施。本報綜合報道

王子耀被同學殺害並埋屍。 王子耀遇害後被埋在圖中地方。 李亞峰