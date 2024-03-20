台州汽車闖職校撞人 3死16傷
【本報綜合報道】浙江台州職業技術學院校區內昨日有一輛小型汽車衝撞行人，造成大量人員傷亡。校方指，涉事車輛不在學校系統內，闖入學校大門後發生此次事故。台州市公安局椒江分局同日通報，已控制肇事司機，事件造成19人受傷，其中3人經搶救無效死亡，其他人員傷情穩定。
司機為該校學生 動機未明
事發於昨日早上11時20分左右，正值學生午飯時段，多名學生捱撞後倒在地上，校方得悉事件後立即報警。警方指，肇事者張××是台州職業技術學院學生，所駕車輛是其家庭所有。另有目擊者稱，張××落車後一度逃跑，不清楚撞人原因。有學生稱差點被飛馳而過的汽車撞到，事後猶有餘悸；另有學生指汽車一直撞到很遠距離才停下，看到司機是一名男子。
台州職業技術學院籌建於1999年，是一所政府開辦的全日制普通高等學校，為浙江省示範性高等職業院校、浙江省高水平職業院校和專業群建設單位。截至去年2月，該校佔地面積約550多畝，建築面積約30.6萬平方米，下設11個二級學院，開設33個專業；有694名教職工，碩士博士學位有479人。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：