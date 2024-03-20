台州汽車闖職校撞人 3死16傷

【本報綜合報道】浙江台州職業技術學院校區內昨日有一輛小型汽車衝撞行人，造成大量人員傷亡。校方指，涉事車輛不在學校系統內，闖入學校大門後發生此次事故。台州市公安局椒江分局同日通報，已控制肇事司機，事件造成19人受傷，其中3人經搶救無效死亡，其他人員傷情穩定。

司機為該校學生 動機未明

事發於昨日早上11時20分左右，正值學生午飯時段，多名學生捱撞後倒在地上，校方得悉事件後立即報警。警方指，肇事者張××是台州職業技術學院學生，所駕車輛是其家庭所有。另有目擊者稱，張××落車後一度逃跑，不清楚撞人原因。有學生稱差點被飛馳而過的汽車撞到，事後猶有餘悸；另有學生指汽車一直撞到很遠距離才停下，看到司機是一名男子。