王毅晤新西蘭貿易部長 盼升級自貿協定

王毅表示，中紐關係在中國與發達國家關係中保持領先地位，雙方要共同維護自由貿易，反對以「去風險」為名推行單邊主義、保護主義，建構開放型世界經濟，為兩國企業提供良好營商環境。麥克萊說，新西蘭願與中國一同努力進一步擴大經貿等領域合作，便利人員往來。面對世界貿易障礙與不確定性增加，中紐自貿協定升級版具有重要示範意義，雙方應攜手維護自由貿易原則，抵制各種保護主義及單邊行徑。新西蘭副總理兼外交部長彼得斯透露，總理盧克森計劃在未來數月內訪問中國，麥克萊下月也訪問中國。若訪華行程落實，這將是盧克森上任以來首次訪華。

針對王毅這次訪問新西蘭，中國駐新西蘭大使王小龍周一接受當地傳媒訪問時，形容是意義重大。他指出，中紐兩國經濟去年均遭遇一些逆風，但雙方經貿關係依舊強勁，潛力巨大，兩國可進一步發掘經貿新增長點。他提到，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）是冷戰思維的體現，被問及新西蘭若加入AUKUS會否影響與華關係時，他強調兩國關係建基於共同利益，中方期待在互尊互信基礎上推動兩國關係再上新台階。中方尊重新西蘭與南太平洋地區的傳統聯繫和影響力，願意與新西蘭在內的夥伴開展三邊或多邊合作。兩國高層交往保持密切溝通，將適時發布有關消息。