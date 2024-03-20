虎井駐軍過期口糧當垃圾扔惹議

【本報綜合報道】台灣傳媒報道，澎湖虎井嶼上駐軍周一把軍方配發的軍用口糧裝成10大袋垃圾扔棄，質疑軍方預算太多才這樣浪費，而且沒有當成廚餘分類。

台灣陸軍澎湖陸軍防衞指揮部回應時表示，虎井連未按規定處置，將確實檢討和究責。

報道指出，有民眾周一早上在馬公第三漁港港邊，發現十餘包黑色大垃圾袋，裏面裝滿未食用的過期口糧。原來澎湖部虎井連把過期的軍用口糧，只拆開外包裝、確認小包裝打印的有效期限都已經過期後，與其他垃圾一起丟棄。民眾對此甚為氣憤，斥責軍方「竟然把食物當垃圾丟棄，而且沒有分類當廚餘使用」，於是通報傳媒。

記者接報後趕往現場查看，確認約十餘袋都是裝滿過期軍用口糧，處理方式只拆開外包裝，並沒有把小包裝裏面的餅乾、果汁等食用內容物另作廚餘處理，於是連同照片通報澎防部政戰主任許力仁前來確認，但許以另有要公會派人前來察看。可是直到垃圾車前來清運走，足足有半小時以上，還是不見軍方人影。

疑逾期分發 未作廚餘分類 澎防部政戰主任許力仁表示，戰備口糧配合年度或每月演訓會發給軍人使用，不解為何虎井連沒按流程規定在期限前發給，導致大量過期，甚至拆成小包後，也得將餅乾糖果等食品分開成廚餘處理都沒，將會確實檢討就責。