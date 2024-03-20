墨爾本華僑領袖 違《反外國干預法》 言論涉親中游說

吹噓與北京關係 囚2年9個月 澳洲維多利亞省墨爾本華人僑領楊怡生（Di Sanh Duong）上月29日被裁定違反《反外國干預法》罪名成立，被判入獄兩年9個月，成為當地首例。美國傳媒日前披露案情，原來楊怡生曾發表「有利我們中國人」等言論，加上吹噓與中國政府之間關係，最終被澳洲政府認定進行親華游說。

68歲的華裔商人楊怡生在越南出生及長大，直至上世紀70年代前往澳洲，之後開始參與政治，一步步在華人社區團體晉升，最終成為越南、柬埔寨及老撾全球華人組織聯合會第二號人物，同時也是大洋洲分會主席，直至2020年被捕。

早在被捕一年多前，楊怡生曾向其他澳洲華人社區領袖吹噓，如果坎培拉談論間諜，應把他歸入間諜行列。他指自己在中國4個省級機構擔任海外顧問職位，並反問：「這意味着我算是中國的走狗嗎？」

經常前往中國遭質疑 《紐約時報》報道，其實澳洲當局當時已開始關注楊怡生舉動，更將楊怡生參與團體視為中方對外造成影響力的組織，希望得悉為何楊怡生經常前往中國，發表一些與北京政策互相呼應言論，以及吹噓與一名中方情報官員友誼等原因。

當澳洲爆發新冠疫情後，楊怡生曾向墨爾本一間醫院捐贈2.5萬美元（約19.5萬港元），還邀請時任移民部長塔吉（Alan Tudge）見證交付。在接受查問過程中，他曾被問及讓澳洲政府部長參與慈善活動有利「我們中國人」中，其言論提及「我們」到底是指「中國」、「中共」抑或「澳洲當地華人團體」時，他當時解釋：「我們總是說『我是中國人』，這並不意味『我是中國大陸人』。」

疑與華官員定期聯絡 然而，檢察官在審訊中指出，楊怡生捐款前一直與中方官員保持定期聯絡，試圖尋求從中國採購口罩再捐予澳洲醫院，縱使沒有成事，卻反映楊怡生與華存在秘密聯繫。另外，檢察官又指楊怡生多年前曾去信一名澳洲自由黨省級官員，主張澳洲應視中國為主要戰略夥伴，而非美國，不排除往後再作同類嘗試。經審訊後，楊怡生最終被判罪成，仍需服刑多一年時間。

另外，中共中央政治局委員兼外長王毅今天展開訪問澳洲行程，期間與澳洲總理阿爾巴內塞等人會面之餘，亦會與澳洲外長黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話。黃英賢昨天發聲明重申，澳洲政府繼續尋求與中國建立穩定及具建設性關係。本報綜合報道

楊怡生