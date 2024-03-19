澳洲女染超級菌兩周亡 肺部千瘡百孔

29歲女子蒂姆貝里（Ashley Timbery）上月15日在南海岸諾拉（Nowra）的家中倒地昏迷，家人稱她近日表示感到輕微不適，症狀包括全身痠痛、昏昏欲睡，並在身上發現數個腫塊，但未有放在心上。女事主送院搶救後，獲確認感染耐藥性金黃葡萄球菌，細菌攻擊所有器官，引致全身感染敗血症和肺炎，離世前一直昏迷。

死者表妹透露，醫生認為蒂姆貝里入院前數周可能已經感染肺炎，但她毫不知情及沒有治療，發現後為時已晚；她形容女事主到達醫院時實際上已經死亡。蒂姆貝里住院期間兩邊肺部相繼塌陷，醫生需要插入引流管，電腦掃描顯示肺部滿布小孔。