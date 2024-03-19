醫學院教授將總辭 韓稱願討論擴招

【本報綜合報道】南韓醫生抗議政府擴大醫學院招生的工潮持續，多間醫學院教授宣布本月25日起集體辭職。保健福祉部長曹圭鴻昨日表示，任何情況下都不能夠拿國民生命當作談判籌碼；總統室社會首席秘書張商允表示，政府願與醫學界就擴招問題展開不限主題的對話，雙方正在持續進行幕後溝通、聯絡和對話。教育部公布，再有777名醫科大學生申請休學，令人數增至7,594人。

曹圭鴻呼籲醫學院教授說服離職的實習和駐院醫生、離校學生回歸本位，一同參與醫療改革討論。他指出，每當政府推動醫學院擴招時，相關政策都因非法集體行動而受阻，這樣的歷史不能夠再重演，擴招2,000人目的是提升基本醫療和地區醫療水平，守護國民生命，是刻不容緩的課題，政府會依照法律和原則應對非法集體行動，同時努力與醫學界對話，說服相關人士返崗復工。

再增777醫科生申休學 政府昨日與首爾五大醫院院長開會，今日再與各間國立大學醫院院長會面，了解緊急診療體系運作整體情況。張商允出席節目時被問及政府是否應調整擴招立場，以便創造對話空間，張商允稱政府持開放態度，會基於科學和邏輯解釋擴招規模。對於全國醫科大學教授集體辭職的決定，張商允批評這是恐嚇公眾的行為，政府將按照法律和原則處理。