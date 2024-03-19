布林肯訪韓之際 朝射3彈道導彈示威

美國國務卿布林肯周日抵達南韓出席由美國牽頭的民主峰會，北韓隨即昨日上午向朝鮮半島東部海域發射至少3枚短程彈道導彈，是自2月14日發射新型巡航導彈以來，再次進行武器試射活動。美國、日本、南韓均強烈譴責北韓。

南韓聯合參謀本部公布，偵測到北韓當地時間昨日上午7時44分，從黃海北道發射疑似短程彈道導彈，導彈飛行約300公里後落入朝鮮半島東部海域。日本防衞省同日指，北韓上午7時44分發射兩枚彈道導彈，之後8時21分再發射一枚彈道導彈，最高飛行高度約50公里，飛行距離約350公里，全數落入日本專屬經濟區海域外。

韓料為金日成冥壽發起挑釁 分析指出，北韓短程彈道導彈目標是咸鏡北道吉州郡近海無人島，實際可能模擬針對南韓主要軍事設施。平壤距離南韓三軍司令部約330公里，距離駐韓美軍第8戰機聯隊約350公里，專家認為北韓極有可能發射KN25超大型火箭炮。南韓軍方相信北韓或在下月10日南韓國會議員選舉、下月15日已故領袖金日成冥壽發起挑釁。

獲尹錫悅接見 出席民主峰會 布林肯昨日獲得南韓總統尹錫悅接見，尹錫悅指出近期韓美兩國高層互訪交流頻繁，充分展現出韓美同盟提升為全球全面戰略同盟後的堅實性；韓美同盟作為價值同盟更有力地分享自由民主主義信念，期望兩國緊密合作，以今次民主峰會主題「為了未來一代的民主」為導向，促進韓美更緊密合作，把民主傳承給下一代。

布林肯表示，今年將積極推進尹錫悅去年訪美和美日韓大衞營峰會的成果，美國為了堅定應對北韓挑釁並維護朝鮮半島和平穩定，在加強延伸威懾力同時，繼續保持與南韓的緊密協調與溝通。布林肯同日與南韓外交部長趙兌烈舉行會談，雙方譴責北韓試射彈道導彈，重申攜手應對北韓問題及實現北韓完全無核化的目標。

與此同時，日本首相岸田文雄表示，絕不能夠容忍北韓發射彈道導彈，批評此舉違反聯合國安理會決議，對此強烈譴責。他指示相關政府部門盡全力收集情報並分析，徹底地做好飛機及船艦的相關安全確認工作。日本外務省宣布，日美韓負責北韓事務的高級官員舉行電話磋商，三方均強烈譴責北韓威脅地區及國際社會的和平與安全。本報綜合報道