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派系成員獲回扣 安倍曾倡停止
日本執政自民黨陷入瞞報政治獻金回扣醜聞，前政務調查會長下村博文昨日接受眾議院政治倫理審查會質詢時透露，已故首相安倍晉三曾經提出停止向派系成員提供回扣。下村博文供稱從未參與自民黨安倍派的會計工作，直至在安倍晉三2022年4月表示收到回扣後，他承認當時是首次得知派系向成員提供回扣。（綜合報道）
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