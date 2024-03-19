晚宴演說 拜登諷特朗普年老

【本報綜合報道】美國總統拜登上周六出席華盛頓歷史悠久新聞協會烤架俱樂部的年度晚宴時，嘲諷篤定大選對手、前總統特朗普年老，並且指摘對方有關不協防北約的言論，是對俄羅斯總統普京俯首稱臣，同時警告美國的民主和自由現正面臨威脅。

出席晚宴包括副總統賀錦麗、亞馬遜始創人貝索斯、愛沙尼亞總理、烏克蘭大使，以及多名政客和記者，氣氛輕鬆。81歲的拜登在約9分鐘講話中調侃77歲的特朗普：「一位候選人太老，精神上不適合當總統，另一位（候選人）就是我。我的對手是我2020年擊敗的同一人，但不要告訴他，他認為其對手是（前總統）奧巴馬」。

暗嘲「注射漂白水殺新冠」言論 拜登承諾，其政府將繼續展示出「度過新冠疫情、扭轉經濟形勢、重新確立美國在世界上的領導地位的能力，所有成就並不包括鼓勵美國人民注射漂白水」；暗示特朗普曾經詢問官員注射漂白水能否治療新冠。他補充，其政府沒有如特朗普政府般破壞經濟、沒有讓美國在世界上丟臉，也沒有迫不及待發動叛亂。

特朗普