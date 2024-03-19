美參院領袖促大選 以總理反擊：非傀儡

加薩問題 分歧愈來愈大 以色列總理內塔尼亞胡處理巴勒斯坦加薩地帶戰爭的手法，與主要盟友美國的分歧愈來愈大。美國國會參議院多數黨領袖舒默上周四點名批評內塔尼亞胡是和平的主要絆腳石，呼籲以色列舉行選舉，選出新領導層探討國家未來。內塔尼亞胡周日回應時指出，舒默的言論完全不合適，以色列絕不是美國的傀儡。

舒默是美國目前最高級的猶太裔民選官員，他上周四在參議院發表談話，被外界解讀為公開呼籲以色列民眾透過選舉令內塔尼亞胡下台。舒默表示相信內塔尼亞胡真心把以色列安全放在首位，但也認為對方已經把自身的「政治存留」，優先放在以色列最佳利益之前；又批評內塔尼亞胡容許加薩地帶平民傷亡，導致全球對以色列的支持度跌至歷史新低，「如果以色列成為一個被遺棄的國家，那就無法生存」。

拜登讚舒默呼應美民立場 舒默形容內塔尼亞胡與回教激進組織哈馬斯、以色列激進右翼分子、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，為中東地區和平的主要絆腳石。他指出，以色列去年10月被哈馬斯大規模襲擊後，內塔尼亞胡的執政聯盟不再適合國家需求，對方反對巴勒斯坦建國是危害以色列未來，因此相信在這個關鍵時刻，只有選舉才能夠容許一個有益、公開的決策過程討論以色列未來，更聲稱多數以色列公眾將意識到需要作出改變。

美國總統拜登上周五表示，舒默的談話呼應許多美國人的擔憂，還讚對方講得好。內塔尼亞胡周日在美國傳媒訪談表示：「我認為他（舒默）的說法完全不合適，以民主盟國為對象，試圖更換他們的民選領導層，這不合適。」

德以總理會面 爭辯撤平民 他強調多數以色列人支持其政府政策，「這不是一個非主流的政府」，它代表獲得多數人民支持的政策，更揚言「如果舒默反對這些政策，他不是在反對我，他是與以色列人民對立」。

另外，內塔尼亞胡周日在耶路撒冷與德國總理紹爾茨會談，在會後召開的記者會上，內塔尼亞胡矢言以軍進入加薩南部城市拉法消滅哈馬斯前，平民將可離開，強調「繼續鎖住（拉法）民眾，不是我們會做的事。」不過紹爾茨提出質疑：「應怎麼保護（拉法）超過150萬人？他們該去哪裏？」他指以色列進攻拉法固然考慮軍事方面理由，但也要考慮人道主義理由。本報綜合報道