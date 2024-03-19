俄防長下令黑海艦艇 加裝機槍

【本報綜合報道】俄羅斯國防部周日表示，國防部長紹伊古完成對南部軍區的工作訪問，黑海艦隊首長及參謀部軍官報告當前形勢、敵人行動、各艦隊分隊戰鬥任務分配的情況。紹伊古下令在艦艇加裝額外火力，包括大口徑機槍打擊敵軍無人機，並要求艦隊人員日夜訓練，抵禦空襲及無人艇的攻擊，努力提高艦艇的生存能力。

奪扎波羅熱州村莊

與此同時，俄羅斯國防部周日宣布，俄軍當天從烏克蘭軍隊手上奪取了烏克蘭東南部扎波羅熱州米爾諾耶村。該村位於古里坡勒鎮西南方14公里處，距離扎波羅熱市東南77公里，古里坡勒鎮及扎波羅熱市仍然由烏克蘭控制。俄羅斯國防部表示，過去24小時內，烏克蘭破壞分子和偵察小組多次試圖進入俄羅斯領土，但都在別爾哥羅德州被擊退。過去一周，烏軍幾乎每天試圖在該地區越境進入俄羅斯，但所有攻擊均被攔截，因而損失1,500多名士兵和數十輛軍車，包括坦克和裝甲運兵車。