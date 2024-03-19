烏高官：倘俄失朝軍援 難續戰鬥

布達諾夫

【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫上周六表示，北韓現時是俄羅斯主要軍事盟友；假如失去北韓武器供應，俄羅斯對烏克蘭的戰爭將無以為繼。

布達諾夫認為，北韓大量供應武器對俄羅斯十分重要；如果沒有北韓武器，俄羅斯將難以繼續戰鬥，而且處境變得十分困難。他指出，支持俄羅斯的國家圈子保持穩定，並沒有太大變化；即使白羅斯及伊朗確實支持俄羅斯，但兩國政府沒有失去理智，援助相當有限。

布達諾夫又相信，俄羅斯擴大盟友圈子是不切實際，克里姆林宮團結非洲、亞洲及拉丁美洲國家的成效甚微。雖然俄羅斯從古巴招募僱傭兵及獲得部分飛機部件，但並不重要，反而北韓才是問題所在。

傳烏軍減擊落俄導彈 另外，英國傳媒上周六報道，保衞烏克蘭城市的防空導彈本月底將耗盡。為了減少消耗，烏克蘭將不再試圖擊落5枚俄羅斯導彈中的4枚，而是減至只擊落一枚。報道引述俄官員稱，知道烏克蘭缺乏彈藥，決定發動打擊。惟一個與俄國防部有聯繫的社交網頻道指出，烏軍仍頑強抵抗，而且裝備相對精良。