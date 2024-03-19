發表演說 稱中俄關係將更牢固

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周一凌晨在競選總部發表講話時談及中俄關係，稱兩國關係是國際關係中的穩定因素，未來數年將更加牢固。中國外交部回應指中俄互為最大鄰國及新時代全面戰略協作夥伴，中俄關係持續向前發展。

普京表示，中俄兩國的關係是過去20年逐步成型，兩國關係牢固並且互補，相信這樣的關係將繼續保持下去。他認為，中俄在經濟和外交政策上有許多共同點，最重要的是兩國利益一致，為解決雙方共同任務以及在國際關係領域創造了有利環境。普京在講話中，讚揚中國在世界舞台上的成功；又提到台灣問題，強調台灣毫無疑問是中國不可分割的一部分。

中朝領導人發賀電 美指選舉不公 中國領導人致電祝賀普京當選連任俄羅斯總統，中國外交部發言人林劍同樣祝賀普京，對於台灣問題，林劍指出中方高度讚賞普京的表態，世上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。另外，北韓領袖金正恩向普京發賀電，祝賀對方再次當選俄羅斯總統。

歐美國家方面，白宮國家安全委員會批評這場選舉不是自由或公平。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利表示，俄羅斯的選舉一直基於壓制及恐嚇上舉行。