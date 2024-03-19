普京稱曾同意 以納瓦尼與西方換囚

納瓦尼

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周一凌晨在競選總部向支持者發表講話時，首次公開談及反對派領袖納瓦尼之死。他證實俄羅斯與西方國家談判換囚協議到後期階段，同意以納瓦尼換取在西方國家被扣押的俄羅斯人，條件是納瓦尼永遠不回國。

美國傳媒報道，納瓦尼上月在獄中離世後，他生前創立的反貪基金會曾經指出換囚談判進入最後階段，俄羅斯將以納瓦尼與兩名在俄羅斯被囚的美國人，換取德國釋放2021年因殺人而入獄的俄羅斯籍男子克拉西科夫（Vadim Krasikov）；克拉西科夫被指隸屬於俄羅斯聯邦安全局。美國官員證實美方與德國有商討上述構思，但沒有向俄方提出。

普京承認在納瓦尼離世前數天，有不是俄羅斯當局的官員向他提及用納瓦尼交換在西方國家被囚的俄羅斯人，他當時未待對方說完已經同意換囚；又稱對之後發生的事感到遺憾。反貪基金會指摘普京確認談判換囚後，就立即派人殺害納瓦尼。

納瓦尼遺孀 赴柏林俄使館投票 另一方面，納瓦尼的遺孀尤利婭周日在德國柏林的俄羅斯大使館投票，她表示在選票寫上亡夫的名字。納瓦尼生前曾經呼籲民眾在周日中午到票站，損毀選票或投票給其他候選人，抗議普京尋求連任。俄羅斯多個票站當天中午有多人排隊投票，尤利婭表示排6小時才完成投票。除了德國外，俄羅斯駐歐洲多國的大使館外亦有大批俄羅斯人排隊投票，但當中部分人表明是支持普京。