普京勝選續掌權6年 優先處理攻烏戰

得票率87% 個人史上最高 在烏克蘭戰爭全面爆發期間，俄羅斯總統選舉上周五至周日進行投票。根據官方周一公布完成點算所有選票後的數字，現任總統普京在投票率超過77%的情況下，以逾87%得票率第5度當選，將執政多6年至2030年。他發表勝利宣言時表明，結果顯示對抗西方國家並出兵烏克蘭都正確，承諾優先處理「特別軍事行動」。烏克蘭總統澤連斯基稱這場「模擬選舉」沒有正當性，普京希望永久執政。

今次選舉除了普京外，其他候選人分別是俄羅斯聯邦共產黨哈里托諾夫、新人黨達萬科夫、俄羅斯自由民主黨斯盧茨基。官方周一公布點票結果，普京取得87.28%選票，大幅拋離第2位、得票率4.31%的哈里托諾夫，達萬科夫及斯盧茨基的得票率分別為3.85%及3.20%。這是普京2000年首次參加總統選舉以來，歷來得票率最高的一次；今次在沒有主要有力對手參選的情況下，投票率及得票率的高低對普京很重要。

或需在烏領土建緩衝區 普京在開票後不久自行宣布勝選，到競選總部向支持者發表講話；支持者高呼「普京、普京、普京」，氣氛熱烈。他承諾優先處理與「特別軍事行動」有關的事務，強化俄羅斯軍隊，「我們前面還有很多任務，但當我們團結起來時，無論誰想恐嚇我們、鎮壓我們，歷史上沒有人成功過，現在也沒有成功過，將來也不會成功」；又稱無論在戰爭或和平時期，西方國家必須在未來很多年面對一個大膽的俄羅斯。

普京表明必須讓烏克蘭無法使用外國提供的遠程武器攻擊俄羅斯，為了保護本國公民免受襲擊，可能需要某個時候在烏克蘭領土建立緩衝區。他指出，目前已經有北約部隊身處烏克蘭，警告一旦北約和俄羅斯發生全面衝突，等於距離第三次世界大戰一步之遙，形容「在現代世界，一切皆有可能」；又認為駐烏克蘭的北約部隊應該是充當輔助部隊，協助訓練烏軍，與僱傭兵在烏克蘭所做的事情沒有太大分別。

稱美大選是災難非民主 針對歐美國家對這場選舉的質疑，普京強調俄羅斯選舉是民主，上月反對派領袖納瓦尼之死引發的示威活動，並沒有影響選舉結果，認為破壞選票者應該被檢控。有美國記者問及連任是否民主，普京直指全世界都在嘲笑美國正在發生的事情，形容這只是一場災難而非民主，利用行政資源，尤其利用司法部門攻擊美國總統候選人，反問「這是否民主？」他所指的是拜登政府及爭取重返白宮的前總統特朗普。

澤連斯基指圖永久執政 另一方面，澤連斯基諷刺普京，指出俄羅斯獨裁者模擬另一場選舉，戀棧權位及尋求永遠執政。他批評對方為了延續權力而無所不用其極，沒有人是安全；又指控俄羅斯在烏克蘭領土所做的所有事情為犯罪，並感謝各方對俄方所作所為直言不諱。本報綜合報道

普京 澤連斯基 俄羅斯駐澳洲悉尼總領事館外有俄羅斯人排隊投票。（Getty Images圖片） 普京歷來在俄羅斯總統選舉得票率 在德國生活的俄羅斯人在俄羅斯駐柏林大使館外排隊。（Getty Images圖片） 普京個人大事紀