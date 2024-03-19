兩岸國際

普京勝選續掌權6年 優先處理攻烏戰

選民在莫斯科一個投票站投票。（中新社圖片） 選民在莫斯科一個投票站投票。（中新社圖片）
選民在莫斯科一個投票站投票。（中新社圖片）
得票率87% 個人史上最高
在烏克蘭戰爭全面爆發期間，俄羅斯總統選舉上周五至周日進行投票。根據官方周一公布完成點算所有選票後的數字，現任總統普京在投票率超過77%的情況下，以逾87%得票率第5度當選，將執政多6年至2030年。他發表勝利宣言時表明，結果顯示對抗西方國家並出兵烏克蘭都正確，承諾優先處理「特別軍事行動」。烏克蘭總統澤連斯基稱這場「模擬選舉」沒有正當性，普京希望永久執政。
今次選舉除了普京外，其他候選人分別是俄羅斯聯邦共產黨哈里托諾夫、新人黨達萬科夫、俄羅斯自由民主黨斯盧茨基。官方周一公布點票結果，普京取得87.28%選票，大幅拋離第2位、得票率4.31%的哈里托諾夫，達萬科夫及斯盧茨基的得票率分別為3.85%及3.20%。這是普京2000年首次參加總統選舉以來，歷來得票率最高的一次；今次在沒有主要有力對手參選的情況下，投票率及得票率的高低對普京很重要。
或需在烏領土建緩衝區
普京在開票後不久自行宣布勝選，到競選總部向支持者發表講話；支持者高呼「普京、普京、普京」，氣氛熱烈。他承諾優先處理與「特別軍事行動」有關的事務，強化俄羅斯軍隊，「我們前面還有很多任務，但當我們團結起來時，無論誰想恐嚇我們、鎮壓我們，歷史上沒有人成功過，現在也沒有成功過，將來也不會成功」；又稱無論在戰爭或和平時期，西方國家必須在未來很多年面對一個大膽的俄羅斯。
普京表明必須讓烏克蘭無法使用外國提供的遠程武器攻擊俄羅斯，為了保護本國公民免受襲擊，可能需要某個時候在烏克蘭領土建立緩衝區。他指出，目前已經有北約部隊身處烏克蘭，警告一旦北約和俄羅斯發生全面衝突，等於距離第三次世界大戰一步之遙，形容「在現代世界，一切皆有可能」；又認為駐烏克蘭的北約部隊應該是充當輔助部隊，協助訓練烏軍，與僱傭兵在烏克蘭所做的事情沒有太大分別。
稱美大選是災難非民主
針對歐美國家對這場選舉的質疑，普京強調俄羅斯選舉是民主，上月反對派領袖納瓦尼之死引發的示威活動，並沒有影響選舉結果，認為破壞選票者應該被檢控。有美國記者問及連任是否民主，普京直指全世界都在嘲笑美國正在發生的事情，形容這只是一場災難而非民主，利用行政資源，尤其利用司法部門攻擊美國總統候選人，反問「這是否民主？」他所指的是拜登政府及爭取重返白宮的前總統特朗普。
澤連斯基指圖永久執政
另一方面，澤連斯基諷刺普京，指出俄羅斯獨裁者模擬另一場選舉，戀棧權位及尋求永遠執政。他批評對方為了延續權力而無所不用其極，沒有人是安全；又指控俄羅斯在烏克蘭領土所做的所有事情為犯罪，並感謝各方對俄方所作所為直言不諱。本報綜合報道
普京普京
普京
澤連斯基澤連斯基
澤連斯基
俄羅斯駐澳洲悉尼總領事館外有俄羅斯人排隊投票。（Getty Images圖片）俄羅斯駐澳洲悉尼總領事館外有俄羅斯人排隊投票。（Getty Images圖片）
俄羅斯駐澳洲悉尼總領事館外有俄羅斯人排隊投票。（Getty Images圖片）
普京歷來在俄羅斯總統選舉得票率普京歷來在俄羅斯總統選舉得票率
普京歷來在俄羅斯總統選舉得票率
在德國生活的俄羅斯人在俄羅斯駐柏林大使館外排隊。（Getty Images圖片）在德國生活的俄羅斯人在俄羅斯駐柏林大使館外排隊。（Getty Images圖片）
在德國生活的俄羅斯人在俄羅斯駐柏林大使館外排隊。（Getty Images圖片）
普京個人大事紀普京個人大事紀
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