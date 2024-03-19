國民日均睡6.75小時 00後成熬夜主力軍

【本報綜合報道】中國睡眠研究會上周六在北京發布世界睡眠日中國年度主題「健康睡眠，人人共享」，並在全國啟動大型科普宣傳活動。會上發布的《2023年中國居民睡眠白皮書》顯示，國內居民每日平均睡眠時長6.75小時，整體睡眠質量欠佳，有75%受訪者有或曾經有入睡困難、易醒、失眠、打鼾、多夢夢遊、嗜睡等的睡眠困擾；「00後」近年來則成為熬夜主力軍。

長時間用手機致入睡困難 中國睡眠研究會理事長黃志力表示，年輕人普遍面臨手機使用時長偏高導致入睡困難，睡得晚起得更晚等睡眠難題。他強調，只有保證充足的睡眠時間和睡眠效率，才能夠保證人們充足的學習、工作和生活精力。

研究發現，日常生活中的睡眠覺醒周期既有規則又有節律，對機體內各系統的穩態有重要影響。睡眠疾病的預防，可以防範心血管疾病、神經精神疾病、消化系統疾病、內分泌系統疾病、免疫系統疾病、運動系統疾病、五官科疾病、腫瘤的產生與轉移等等，還可以防止一些交通事故、生產安全事故、意外創傷等社會問題。

黃志力指出，睡眠問題不僅是醫學問題，而且已經成為影響人民健康、工作效率、家庭幸福、社會和諧的社會問題，應當引起全社會的高度關注和足夠的重視。