演唱會無出票 逾3個月未退款

【本報綜合報道】內地傳媒周日報道，周女士在大河票務購買演唱會門票後未出票，也未收到退款，至今過去3個多月。大河票務客服回應稱，款項肯定會退回。惟記者發現，推出大河票務的河南翰卓文化傳播有限公司，過去曾經因故意拖延或者無理拒絕消費者退換商品，被鄭州市金水區市場監督管理局罰款兩萬元（人民幣‧下同，約2.2萬港元）。

系統顯示7工作天退回 周女士表示，去年12月在大河票務購買4張2023年12月16日的李健上海演唱會門票，分為兩張訂單下單，總金額為4,520元（約5,000港元）。由於未出票，她分別12月9日和12月13日提交退款申請，系統顯示退款7個工作天內將退回。惟7天過去，周女士未收到退款，她曾經向客服求助，對方承諾，「最晚1月19日退款到帳」。

然而，周女士上周六稱至今仍然未收到退款。記者詢問大河票務客服周女士訂單處理情況、未退款原因，大河票務客服回應稱，訂單退款將在4月15日前完成處理，但對其他問題未予明確回應。資料顯示，大河票務為河南翰卓文化傳播有限公司推出的產品，該公司2017年成立，2021年因故意拖延或者無理拒絕消費者退款要求而被罰款。