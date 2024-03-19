吞千萬大獎 彩票店被判還款顧客

【本報綜合報道】陝西省西安市姚先生2019年透過微信，轉款給王姓彩票店老闆買彩票，沒想到對方發來的彩票中獎1,001萬元（人民幣‧下同，約1,088萬港元）。惟彩票店老闆聲稱中獎彩票發錯，雙方為此起了爭執，但彩票店老闆的表哥領獎。這張千萬中獎彩票獎金歸屬權上周五有一審判決，領獎的彩票店老闆表哥，被判歸還全部獎金並支付利息給姚先生。

稱彩票屬他人 表哥卻領獎 法院調查顯示，2019年7月17日下午5時25分，姚先生向王×發送20元（約21.7港元）微信紅包，並注明購買彩票。此後王×通過微信向姚先生發送照片，內有兩張彩票，其中一張為涉案中獎彩票。惟王×向姚先生發送照片時，遮蓋中獎彩票出票時間，這也成為爭議焦點之一。

當晚，體彩超級大樂透第19082期開獎。得知中獎當晚，姚先生向王×索要彩票但遭拒。王×稱，中獎彩票是他人購買，自己操作失誤，才誤把他人購買的彩票拍照發送給姚先生。因彩票歸屬問題，當晚雙方產生爭議。翌日，雙方在陝西省體育彩票管理中心鄠邑區管理員的協調下簽訂和解協議。惟沒過多久，姚先生自感被騙。他通過法律手段獲悉，中獎彩票持有者姓高，其身份為王×表哥。自2019年9月起，姚先生開始向法院提起訴訟。