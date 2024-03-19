學生餐供應商私下轉包 衞生惡劣 市監部門排查

洗碗池傳刺鼻腥味

節目披露，福州市第二十五中學不少家長投訴學校午餐問題，按照合約規定，中標供應商福供雲廚不准以任何名義和理由進行轉包，必須由其直接配送。惟記者調查發現，福供雲廚負責的多間學校供餐，從餐食製作到配送再到餐盒回收，均由另一企業福建百粥聚餐飲有限公司代加工。百粥聚員工承認兩間公司有合作關係，福供雲廚負責接單，再分給百粥聚來做。惟百粥聚員工被揭發沒有進行消毒就進入後廚，有人甚至穿日常衣服進出；洗碗池水呈黃色渾濁狀，傳出濃濃的刺鼻腥味。