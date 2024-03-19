學生餐供應商私下轉包 衞生惡劣 市監部門排查
【本報綜合報道】內地電視台日前曝光福建省供銷雲廚餐飲管理有限公司（簡稱福供雲廚）將學生餐轉包，同時披露學生餐製作過程存在大量食品安全等問題，包括洗碗女工簡化工序，直接將餐盤放在污濁的終端消毒池清洗。福州市教育局在上周六通報，已經聯合市場監管部門加緊排查全市中小學供餐服務，核查處理可疑情況。
洗碗池傳刺鼻腥味
節目披露，福州市第二十五中學不少家長投訴學校午餐問題，按照合約規定，中標供應商福供雲廚不准以任何名義和理由進行轉包，必須由其直接配送。惟記者調查發現，福供雲廚負責的多間學校供餐，從餐食製作到配送再到餐盒回收，均由另一企業福建百粥聚餐飲有限公司代加工。百粥聚員工承認兩間公司有合作關係，福供雲廚負責接單，再分給百粥聚來做。惟百粥聚員工被揭發沒有進行消毒就進入後廚，有人甚至穿日常衣服進出；洗碗池水呈黃色渾濁狀，傳出濃濃的刺鼻腥味。
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