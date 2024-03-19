台保母虐殺歲半童案 衞福部致歉列9項檢討

台灣台北市54歲劉姓保母涉嫌聯同妹妹，殘忍虐待收養的歲半大男童剴剴致死，引起社會公憤。衞福部長薛瑞元昨日到立法院報告，共列出9大檢討內容，包括改善收養評估機制等。他指兒童被接入社安網仍發生憾事，顯示存在設計規劃或執行上缺陷，為此致歉。

報告被指「千錯萬錯都是別人錯」 薛瑞元赴立法院衞環委員會專案報告，並首度向家屬及社會大眾致歉。他在檢討中指出，未來出養必要性評估應由地方政府辦理，現行制度將評估交給媒合機構恐有利益衝突。檢討內容亦要求由地方政府依委託安置程序運用轄內資源，協助支付收出養前安置費用，並加強託育監督及探訪關心，重新檢視照顧者資格條件並完善考核機制。媒合機構要強化社工專業知識及對虐兒事件的敏感度，衞福部將加強宣導幼兒專責醫生制度，地方政府應明確跨科室案件分工合作機制，並檢討重大虐兒事件處理機制。

國民黨立委李彥秀認為，衞福部的檢討報告顯然不合格，更沒有同理心，大部分是究責地方政府檢討，其餘則是沒有預算、時間及成效的空話，猶如「千錯萬錯都是別人的錯」。不少民眾近日到衞福部、台北和新北市政府前擺放卡片和鮮花，親手寫下「剴剴對不起」等悼念。周日有民眾察覺前一天放在衞福部大門前的花束消失，批評衞福部甩鍋，只會沒收人民聲音。

剴剴的生母是棄保潛逃通緝犯，目前不知所終。她2021年發現男友出軌後，竟找人將第三者約來家中監禁、凌虐4小時，甚至強灌對方毒品。她事後依妨害自由、傷害、毒品等罪送辦，發現懷孕後向法院申請停押，之後棄保潛逃。

剴剴家屬友人林祐生透露，剴剴已於上周日花葬於陽明山第一公墓。由於花葬沒有記名墓碑，同區埋有其他死者，祭拜只能使用一束花，不能化寶。對於剴剴外婆不願出面一事，林祐生指對方家中還有其他小孩、家人，不希望受到打擾。他提到，剴剴花葬時家中孩子問「弟弟乘麼住土裏」，令人心酸。本報綜合報道