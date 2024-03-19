預約上門按摩App涉賣淫 尺度驚人

【本報綜合報道】內地傳媒近日調查發現，內地多個預約上門按摩應用程式，技師上門主要不是為了按摩，而是「加鐘服務」，甚至直接提供色情服務。有技師直言可以「過夜」，需要顧客額外支付2,000元（人民幣‧下同，約2,200港元）；更有人稱只要錢到位，甚麼服務都可以做，尺度大得驚人。

報道指出，有些小區升降機、公廁牆上出現上門按摩宣傳廣告，展示穿制服美女，宣稱主打24小時上門服務。有居民批評這些廣告內容引人遐想，影響未成年人。內地傳媒聯絡部分店家，有工作人員強調其按摩平台屬於綠色正規平台，除了按摩外沒其他服務，也不准技師提供其他服務，一旦發現違規將直接開除。

加錢技師過夜 違綠色正規 為了驗證此說法，記者在某按摩小程式購買298元（約328港元）「臥龍酣睡」按摩項目，技師稱可以根據客人要求提供「加錢」服務，甚至可以「過夜」，明顯有違平台工作人員所說「綠色正規」。另有按摩平台技師承認，有客人會提出一些其他服務甚至性要求。