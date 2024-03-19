當街狎女童 13歲少年送專校訓誡

【本報綜合報道】內地周日流傳一段閉路電視畫面，顯示一名少年在路邊拖走一名女童，疑似在偏僻小巷猥褻對方。網民發現片中拍攝地點可能是廣東省梅州市，該市五華縣聯合工作組周日通報，涉事少年已經被依法送至專門學校進行訓誡教育。

拖至小巷角落 脫事主褲子

事發本月12日，網上流傳影片顯示身穿黃色外套的少年把女童拖行至角落處，期間可以聽到女方大聲尖叫和痛哭不止。女童不斷踢腳反抗，但都未能夠逃出「狼爪」。少年更在偏僻位置脫下女童的褲子，疑似做出猥褻的動作。片中後半部分可以看到有行人經過，少年才罷手離開，女童亦逃離現場，途中更用手抹去眼淚。從兩人的服裝來看，似是同校學生。