當街狎女童 13歲少年送專校訓誡
【本報綜合報道】內地周日流傳一段閉路電視畫面，顯示一名少年在路邊拖走一名女童，疑似在偏僻小巷猥褻對方。網民發現片中拍攝地點可能是廣東省梅州市，該市五華縣聯合工作組周日通報，涉事少年已經被依法送至專門學校進行訓誡教育。
拖至小巷角落 脫事主褲子
事發本月12日，網上流傳影片顯示身穿黃色外套的少年把女童拖行至角落處，期間可以聽到女方大聲尖叫和痛哭不止。女童不斷踢腳反抗，但都未能夠逃出「狼爪」。少年更在偏僻位置脫下女童的褲子，疑似做出猥褻的動作。片中後半部分可以看到有行人經過，少年才罷手離開，女童亦逃離現場，途中更用手抹去眼淚。從兩人的服裝來看，似是同校學生。
五華縣聯合工作組在通報表示，該縣13歲在校男學生李×本月12日下午5時跟隨一名女生至一居民樓下時猥褻她，期間女生盡力掙扎並大聲呼叫，被路人發現後李×才停止。案發後五華縣公安機關立即開展調查，經檢查該女生身體未受到傷害，案件後續處理工作仍然進行。
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