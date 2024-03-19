3初中生涉殺同窗 難屬見證驗屍

【本報綜合報道】河北省邯鄲市肥鄉區初中生王子耀本月10日被殺，當地聯合工作小組周日通報，所有疑犯在案發翌日落網，均被採取刑事強制措施，司法機關將依法懲處犯罪行為。內地傳媒昨日從死者親屬處獲悉，死者遺體當天凌晨驗屍，死者父親及王家的律師全程見證。

聯合工作小組通報，案發以來相關部門全力做好受害者家屬安撫善後工作，案件涉及未成年人，為了保護受害人私隱，呼籲民眾不信謠、不傳謠，避免對家屬造成進一步傷害。多個社交平台有博主發文，傳播聲稱是案中死者的頭顱骨照片，並根據照片配文作出「死者被活埋」、「有成年人幫兇」等分析和結論。內地官媒昨日向有關部門核實確認，網上流傳照片和今次遇害案無關。

埋屍土層堅硬 疑有成人幫兇 此前報道指出，3名同班同學長期欺凌王子耀，案發當天殺害他並埋屍，遺體遭鐵鍬剷得面目全非。死者父親周日在短片平台發布影片，表示在發現遺體現場實測挖坑，發現現場土層堅硬，質疑未成年疑犯不可能短時間內挖坑埋屍，因此引起可能有幫兇的猜測。

王家委託的律師同日直播交代案件調查進展，曾經稱警方未讓家屬見死者遺體，說了沒多久直播間突然被封禁。