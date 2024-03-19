四川雅江縣山火1號火場救熄
【本報綜合報道】四川省甘孜藏族自治州雅江縣呷拉鎮上周起發生山火，蔓延後形成3個火場。內地傳媒昨日引述四川省森林消防總隊消息指，1號火場明火撲滅，負責此撲救任務的甘孜州森林支隊轉入巡查清理煙點等階段，以免死灰復燃；2號及3號火場也按既定計劃繼續撲救。
餘下兩個火場增援撲救
救援人員抵達呷拉鎮火場後，在地形最陡、火勢最大的火場南線阻擊火頭，上周六早上撲滅南線明火。惟準備沿火線向其他方向縱深清理時，突起的8級大風直接飛往山下的白姑村，消防員一邊緊急疏散居民，一邊站在車頂滅火。救援人員頂着濃煙烈火3次逆行，把逼近縣城並蔓延至川藏交通大動脈318國道的大火，封控在雅江後山，周日下午成功撲滅一處火場明火。
四川省森林消防總隊特勤大隊及配屬雅江、九龍、康定、丹巴專業撲火隊在同達村突破火線後，亦阻截2號火場向東北方向蔓延的山火，有效壓制火勢進一步擴大蔓延。增援的四川省森林消防總隊攀枝花支隊、阿壩支隊、涼山支隊趕抵雅江，昨日凌晨投入2號火場撲救。
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