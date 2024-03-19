四川雅江縣山火1號火場救熄

餘下兩個火場增援撲救

救援人員抵達呷拉鎮火場後，在地形最陡、火勢最大的火場南線阻擊火頭，上周六早上撲滅南線明火。惟準備沿火線向其他方向縱深清理時，突起的8級大風直接飛往山下的白姑村，消防員一邊緊急疏散居民，一邊站在車頂滅火。救援人員頂着濃煙烈火3次逆行，把逼近縣城並蔓延至川藏交通大動脈318國道的大火，封控在雅江後山，周日下午成功撲滅一處火場明火。