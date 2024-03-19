廣東海事局發航警 珠江口實彈軍演

【本報綜合報道】中國海事局昨天表示，廣東海事局發布航行警告，今天早上9時至下午1時、明天下午2時至3時，珠江口部分海域進行實彈射擊訓練；又預告明天早上8時31分在南海有火箭殘骸跌落，禁止進入相關區域。葫蘆島海事局亦發出航警，昨天中午12時至晚上8時在渤海北部部分海域進行軍演。

預告火箭殘骸跌落南海 內地官媒昨天報道，解放軍東部戰區海軍航空兵某部近日在某機場開展一場多課目、多批次飛行訓練，全面檢驗武器裝備作戰性能。在塔台指揮員一聲令下，數架戰機騰空而起直衝雲霄，夜後參訓戰機陸續返回，機務官兵迅速靠前爭分奪秒開展飛行後保障，包括充填加掛、飛參判讀、更換浮標等。

另有報道指出，解放軍空軍某次出動轟炸機、殲擊機等多型戰機，赴西太平洋開展遠海訓練。轟6K轟炸機首次飛出第一島鏈逾1,000公里，雙機編隊來到巴士海峽口之際，獲悉前方有兩架外機逼近，更對中方「亮肚皮」展示導彈。解放軍通過無線電喊話要求立即離開，不要干擾其例行訓練，最終按時抵達目標空域，完成所有預定訓練課目，並創造當時空軍前出距離最遠等多項紀錄。