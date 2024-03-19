金門兩釣客 乘船漂到福建獲救

【本報綜合報道】發生中國大陸漁船翻覆致命事故後，台灣金門海上情況備受關注。金門兩名釣客周日上午坐船出海釣魚，卻在北碇島海域因大霧失聯一整夜。昨天消息指出，二人的船已經漂出警戒線到福建，獲中國大陸海警救起並通報台方。

北碇島海域失聯 吳姓和胡姓釣客周日上午11時許出海，但在北碇島海域一帶失去聯絡，家屬當天傍晚6時許報案。由於濃霧籠罩金門，海上能見度不足200米，海巡船艇一度無法出海搜索。海巡署只能夠先調派人力沿溪邊至復國墩一帶海岸用強光和鳴笛聲尋人，同時通報漁業電台請漁民協尋，待深夜11時許霧散，海巡漏夜搜索卻無所獲。

昨天傳出消息，兩名釣客疑因船隻燃料耗盡，在福建圍頭一帶獲救。中國大陸傳媒引述福建多個部門報道，福建省海上搜救中心周日深夜接到台灣中華搜救協會相關通告後，多個部門展開搜救。

事主於昨天凌晨4時15分左右，在泉州圍頭灣水域被中國大陸船隻救起，初步檢查身體狀況良好。廈門海上搜救中心等部門當日早上在海上把兩人轉交金門方面。