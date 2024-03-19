賴清德視察自建潛艇海鯤號
【本報綜合報道】台灣總統蔡英文與副總統賴清德日前視察首艘台製潛艇原型艦海鯤號，是賴清德首次到台船公司海昌廠視察潛艇。當地傳媒昨天引述知情官員報道，賴清德聽取機密簡報後表示全力支持自建潛艇，認為7艘後續艦應該一次過完成，不必分批建造。
打造7後續艦應一次過完成
蔡英文與賴清德本月9日到台船廠房，出席海巡署嘉義級巡防艦雲林號交船及台北號命名典禮後，秘密視察海鯤號。自建潛艇計劃召集人、國安會諮詢委員黃曙光與台船副總經理蔡坤宗向二人簡報，黃指出後續艦可以「3+2+2」艘或「2+3+2」艘分批建造。蔡英文認為應該交予總統當選人賴清德決定，他當場明確指示「要做，就一次做完」。
由於海鯤號必須完成岸測與海測才交付海軍戰評，所以趕不及賴清德就職前，他今次表態形同為後續量產政策拍板定案。報道提到，後續艦造價預料可以降兩成，每艘約200餘億元新台幣（約50億港元），台船希望早日編列預算動工，留住造艦人才。賴就職後極可能指示國防部編列後續艦預算，但該部門仍然研議納入年度國防預算或特別預算。
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