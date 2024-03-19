陝西人大前副主任 涉受賄被起訴

「靠煤吃煤」 大搞權錢交易

檢察機關起訴指控，李金柱利用擔任陝西省寶雞市委副書記，陝西省榆林市代市長、市長、榆林市委書記，陝西省副省長，陝西省人大常委會副主任等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。現年69歲的李金柱是河北滄州人，早年在煤炭領域工作，2006年4月起任榆林市委副書記、副市長等職務，2011年5月任陝西副省長。他去年5月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，同年12月被開除黨籍及逮捕，涉「靠煤吃煤」，大搞權錢交易等。