王毅晤新西蘭外長 加強地區戰略溝通

【本報綜合報道】中國外交部長王毅昨天在新西蘭威靈頓與該國外長彼得斯會面，王毅在會前表示，面對變亂交織的國際局勢，中方願意與新西蘭加強在國際和地區問題的戰略溝通，共同努力維護地區和世界的和平與穩定。

將見澳洲親華前總理 王毅表示，相信中紐關係將繼續走在中國與發達國家關係的前列，兩國關係繼續保持健康發展勢頭。彼得斯指出，今次會面將建立在以往接觸的基礎上，是讓大家反思面臨的挑戰和機遇之寶貴機會。王毅還會見新西蘭總理盧克森，今天將轉往澳洲與該國外交部長黃英賢舉行中澳外交與戰略對話。

英國傳媒報道，澳洲親華前總理基廷周四將在悉尼與到訪的王毅會面。基廷透露收到中國外交部的邀請與王毅見面，澳洲政府協助安排，他支持王毅來訪這個良好的發展，也為能夠有機會與王毅商討國際事務感高興。

基廷補充，前總理與其他國家的部長會面是常見之事，他堅定支持現任總理阿爾巴內塞及重新調整澳洲在區內的外交政策，澳洲已經顯著遠離莫里森政府的中國政策，走向更文明和富有成效的交往。