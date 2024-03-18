華盛頓援烏縮沙 德法波政府議策

隨着歐盟擔心美國逐漸走向終止援助烏克蘭，歐盟成員國中的大國德國、法國及波蘭，均開展不同的部署以應對。德國聯邦議院日前第3度否決以「金牛座」巡航導彈援烏，提出議案的是在野黨基督教民主聯盟，現時該黨高層不同於前總理默克爾較反美的立場，變得親美，支持以金牛座導彈援烏。不過，今次連他們都因為民意傾向反對，在發言中不再大聲疾呼，而是更強調大家立場要清晰一致。

總理紹爾茨再次強調反對的理由，是德國若要負責任地以金牛座導彈援烏，就一定要由德軍操控，那就是明顯參戰。他這個論點，自然被批評是害怕俄羅斯。而社會民主黨則指斥基督教聯盟黨（基督教民主聯盟及基督教社會聯盟）是希望借此機會奪權。結果690名議員投票，495票反對，190票贊成，5票棄權。基督教聯盟黨共有197名議員，再加上執政聯盟中的綠黨及自由民主黨亦有支持金牛座援烏的死硬派，說明今次支持金牛座援烏的這三黨，有部分議員是受選區選民壓力而倒戈投反對票。

烏國境內生產武器 紹爾茨於會後強調，德國仍然是歐洲最大力援烏的國家，並且還是會用最有效的方法援烏，使俄羅斯的侵略不會勝利。他其後在柏林與法國總統馬克龍及波蘭總理圖斯克舉行三邊會談，主要就是討論援烏問題。

這次會談明顯代表歐盟中3個實力最強的國家，法國有核武，波蘭正在形成歐洲規模最大的軍隊及常規武裝，德國則有最強大的經濟及軍工生產能力。紹爾茨在會後表示，3國就援烏達成共識，會在全球市場採購更多武器及彈藥提供給烏克蘭。而作為歐盟最大兩個經濟體的國家，德法兩國宣布將在烏克蘭境內生產武器。

今次會談有重大的政治意義，首先是波蘭總理圖斯克透過會談拉攏法國和德國合作支持，部署應對俄軍逐漸進逼侵佔更多烏克蘭領土而威脅波蘭。因鄰近的匈牙利及斯洛伐克已放棄援烏及與俄對抗，使波蘭更形孤立，需要德、法協助。

而德國雖然堅持援烏，但明顯是有清楚的底線，就是不會提供最先進的攻擊性武器，因為過去「海馬斯」系統及豹2坦克的經驗，說明根本沒有可創造奇迹的武器，更不想因此而開罪俄羅斯，以及洩露先進武器的技術。至於馬克龍，也改口說暫時沒有派兵入烏的需要。相信烏克蘭更要自求多福。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻