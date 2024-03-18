死亡冥想探索生命 學懂珍惜療愈心靈

死亡往往令人恐懼，許多人都會避免談及或思考。澳洲一名冥想老師卻反其道而行之，每月定期舉行死亡冥想，以探索生命價值。他花近20年時間傳授冥想技巧，幫助世界各地成千上萬的人擺脫負面情緒，現在更成為澳洲冥想和正念領域最受歡迎的思想領袖之一。

澳媒上周五報道，麥克勞德（Luke McLeod）年輕時發現身邊敬仰的人會抽時間練習冥想，因而對此產生好奇。他之後發現，冥想有助解決情緒問題及提高工作動力，遂視之為提高效率的工具。

思想領袖傳授技巧 親赴印度鑽研 惟此後6個月，麥克勞德經歷了一系列人生巨變，如長達10年的愛情長跑結束、生意失敗、與好朋友鬧翻、家人患癌等種種不幸，生活徹底崩潰。由於當時感到無所適從，便透過更深入的冥想練習，紓緩心靈創傷和釋放負面情緒，亦因此更能感受到冥想為其帶來強大力量，還親赴印度深入鑽研。

麥克勞德認為，冥想是一種極端的心理磨煉，所謂的「死亡冥想」亦並非想像自身死亡或葬禮，而是透過冥想人生失去一切，睜眼後能發現身邊還擁有很多東西，令人對現實生活更加心存珍惜和感恩。本報綜合報道