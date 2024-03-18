方濟各自傳 提馬納當拿上帝之手

方濟各

【本報綜合報道】天主教教宗方濟各在即將面世的自傳中回顧漫長一生，包括在阿根廷獨裁統治期間擔任主教。他表示無意引退，也認為目前身體狀況足以繼續履行教宗一職。

首任女友未阻報名神學院 現年87歲的教宗方濟各在《生平：我在歷史中的經歷》（Life: My Story Through History，暫譯）以說故事的方式開玩笑，並分享影響人生良多的軼聞趣事。他的第一任女友任職電影院，對方未阻止本名為伯格里奧的方濟各報名天主教神學院。

教宗方濟各擔任實習神職人員期間，曾經參加叔叔的婚禮，被一名漂亮的女孩迷住︰「那一周我的腦海全是她的身影，使我很難專心禱告。幸運的是那些都過去了，我的身體和心靈能完全投入聖召。」

教宗方濟各還談到熱愛的足球，在自傳利用一整章的篇幅談論已故阿根廷足球巨星馬納當拿。馬納當拿1986年在世界盃半準決賽對英格蘭隊時，以頗具爭議的「上帝之手」進球奪冠。方濟各回憶說：「幾年前我在梵蒂岡接見馬納當拿時，我打趣地問他說，『那麼，犯罪的是哪一隻手呢？』」

儘管健康每況愈下，但教宗方濟各堅稱沒有足夠嚴重的理由考慮引退。他指，引退是一種「遙遠的可能性」，只有在身體面臨嚴重障礙的情況下才會考慮。