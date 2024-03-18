凱瑟琳或下月發布新官方合照

凱瑟琳

【本報綜合報道】英國威爾斯王妃凱瑟琳今年1月接受腹部手術後一直未有公開露面，日前趁英國母親節發布首張官方合照卻陷入修圖風波。英國傳媒上周六引述消息報道，凱瑟琳可能在下月23日路易王子6歲生日時，發布新一張官方合照，並預期會在適當時候披露更多康復進展，可能公開出席活動。

早前照片陷修圖風波 王室助手透露，凱瑟琳和丈夫王儲威廉很感激公眾對他們子女的愛戴，也知道公眾希望在他們生日時看到子女。消息人士稱，今次的合照暫時未明確決定是繼續由凱瑟琳親自「操刀」，抑或交由專業攝影師拍攝，威廉夫婦希望新照片不會引起轟動。凱瑟琳原本希望日前發布的官方合照能「帶來一點歡樂」，以感謝公眾對她手術康復的支持，惟接踵而至的陰謀論，動搖威廉夫婦。

報道引述威廉夫婦的朋友指出，凱瑟琳的修圖並無惡意，只是想塑造出公眾所期待的光鮮形象，她對引起軒然大波感到「崩潰」。事件錯誤是凱瑟琳沒有向其團隊說明自己修圖，但是她後來也為此道歉。根據威廉夫婦的官邸肯辛頓宮今年1月說明，凱瑟琳在復活節前不太可能恢復公務，外界預計她下月17日起恢復公務。