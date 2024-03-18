東電完成第4輪核污水排海

【本報綜合報道】日本東京電力公司昨日宣布，完成福島第一核電站第4輪核污水排海，排放量為7,794噸。上址也完成建設防備日本海溝海嘯的防潮堤；它全長一公里，高13.5米至16米，防止海嘯淹沒廠區，減低核反應堆報廢工作的設備受損。

周邊海水魚類放射物未超標 第4輪核污水排放工作上月28日開始，至昨日中午12時16分完成，周邊海水和魚類放射性物質氚濃度檢測未超出日本監管標準。至此，2023財政年度發布的全部4輪核污水排放工作均完成，總排放量為31,145噸。東京電力公司計劃在2024財政年度，分7次排放總量54,600噸的核污水。

日本政府內閣2020年4月評估後認為，日本海溝海嘯發生的日子臨近。東京電力公司從2021年6月開始，在福島第一核電站1號至4號機組靠海一側，以及4號機組東南一側加高已有的防潮堤。1號至4號機組靠海一側的防潮堤，從原先11米加高至13.5米至15米；4號機組東南一側的防潮堤，從11米至12.8米加高至15米至16米。

福島對出海域發生5.4級地震 另一方面，福島縣對出海域昨日早上6時17分發生黎克特制5.4級地震，沒有觸發海嘯警報。東京電力公司表示，福島第一核電站和第二核電站沒有出現異常情況，周圍輻射水平的監測站測量值沒有變化。