與他信會面 賽塔認問經濟意見

外界憂慮雙總理情況 去年結束海外流亡生涯回國、上月假釋出獄的泰國前總理他信，上周四起到北部清邁家鄉探親祭祖，翌日與現任總理賽塔見面，再次引起外界關注「雙總理」問題。他信表示自己是前總理，必須支持現任總理，表明若對方尋求意見就提出看法；賽塔上周六回應時透露二人討論經濟問題，承認向他信尋求意見。

晚宴由另一位前總理兼他信妹夫頌猜舉辦，賽塔及部分為泰黨國會議員都有出席。賽塔透露，當時與他信談及經濟問題，對方是經濟專家，所以有向他尋求意見，二人亦討論他信在任時的經濟管理。對於外界擔憂「雙總理」情況，賽塔稱他信被廣泛認為是一個有影響力的人物，他的朋友圈亦包括當前的領導層。頌猜也淡化外界的疑慮，表示自己只想熱烈歡迎長期流亡的他信，晚宴歡迎所有人並非政治會議。

反對派指他信圖增影響力 他信以尋求其他醫學治療及探親祭祖為由，獲得當局批准前往清邁，但反對派批評他信回鄉的真正目的是加強政治影響力，指出多名泰國高級官員和地方官員期間都有露面。

泰國前眾議院法律事務委員會顧問頌提亞表示，本周將向國家反貪污委員會提交他信在清邁曾經會晤的高級公務員名單，認為這批官員不應該會見前囚犯。

他信在清邁的行程還到訪瓦洛洛市場，受支持者熱烈歡迎，他承諾會每年回到清邁，尤其是在潑水節返鄉祭祖；他上周六返回曼谷前，曾經與家人參觀清邁夜間野生動物園，期間見到有記者在場並表示驚訝，以為他們跟隨賽塔並報道對方的活動。

當地傳媒引述專家指出，他信今次回鄉不是探親祭祖般簡單，主要目的是繞過政黨及國會議，重新建立與清邁的支持者之直接聯繫。在泰國去年舉行的大選之中，他信所屬的為泰黨成為新興政黨前進黨的手下敗將，在清邁選區的10個議席中，為泰黨只是取得其中兩席，相反前進黨奪得超過一半的7席，餘下一席屬於公民力量黨。本報綜合報道