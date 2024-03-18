SpaceX傳為美建間諜衞星網

【本報綜合報道】英國傳媒上周六報道，由美國科技富豪馬斯克創立的美國太空探索科技公司（SpaceX），按照與美國情報機構簽訂的秘密合約，建立一個由數百個間諜衞星組成的網絡。報道形容，這凸顯SpaceX與美國國家情報部門的深化關係。

被指與情報機構秘簽約 SpaceX與美國國家偵察辦公室2021年簽訂價值18億美元（約140億港元）的秘密合約，如果成功建立間諜衞星網絡，將大幅提高美國政府及軍方快速發現全球幾乎所有地方潛在目標的能力。美國國家偵察辦公室承認開發衞星系統，並與其他政府機構、公司、研究組織和國家合作，但拒絕回應SpaceX有否參與；SpaceX未有置評。

美國傳媒上月曾經報道，SpaceX與未知的美國情報機構簽署價值18億美元的機密合約，但未詳細說明該計劃的目的。消息人士透露，該計劃自2020年以來已經發射大約12枚原型衞星，其中部分衞星利用SpaceX獵鷹9號火箭發射送上預定太空軌道。