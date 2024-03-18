俄總統選舉完成投票 普京料續執政

【本報綜合報道】俄羅斯總統選舉昨日最後一天投票，最後一個票站在莫斯科時間昨日晚上9時（香港時間周一凌晨2時）關閉並陸續點票，預計總統普京延續執政。

今屆投票上周五開始並一連3天，俄羅斯國內超過9.4萬個投票站在當地時間每天早上8時至晚上8時開放投票，並在其他44個國家及地區設置295個投票站，供海外俄羅斯公民投票。

投票系統遭16萬次網攻 由於俄羅斯國土橫跨多個時區，最早關閉的票站是位於遠東的堪察加半島及楚科奇半島，最遲關閉的票站是位於該國最西部的加里寧格勒州。此外，俄羅斯選民首次可以選擇電子投票，中央選舉委員會收到超過470萬人申請，網上投票結果在莫斯科時間昨日晚上10時至11時（香港時間周一凌晨3時至4時）公布。

中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃表示，自投票開始，出現約16萬次針對電子投票系統和相關平台的網絡攻擊。中央選舉委員會網站亦受1.8萬次網絡攻擊。投票首兩天有20人企圖倒液體入票箱破壞選票，另外有8人企圖在票站縱火或施放煙霧彈。

預期篤定連任總統的普京，上月底向聯邦會議發表年度國情咨文，被視為他未來6年任期的施政藍圖。

分析認為，普京已經以勝利者的姿態看待與俄羅斯交戰的烏克蘭，同時從價值觀層面逐步推動俄羅斯進入全方位政治和軍事動員。無論是爭奪意識形態抑或軍事威脅方面，普京眼中的價值觀地緣政治戰場已經轉移到西方國家。