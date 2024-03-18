兩岸國際

烏深入攻擊煉油設施 俄續無人機導彈空襲

俄羅斯梁贊州煉油設施被烏克蘭無人機擊中起火。 俄羅斯梁贊州煉油設施被烏克蘭無人機擊中起火。
俄羅斯梁贊州煉油設施被烏克蘭無人機擊中起火。
俄羅斯與烏克蘭過去一周均加強向對方發動越境攻擊，面臨西方國家援助武器及彈藥短缺的情況下，烏克蘭接二連三派出無人機，襲擊深入俄羅斯境內的煉油設施；俄羅斯繼續採用無人機配導彈的組合，對烏克蘭多地實施空襲。
烏克蘭傳媒引述消息報道，烏克蘭國家安全局最近成功利用無人機攻擊俄羅斯12個煉油設施，最新一宗是昨日凌晨，目標是克拉斯諾達爾邊疆區。報道指出，烏克蘭國家安全局與特種作戰部隊及無人系統部隊聯合執行任務，除了克拉斯諾達爾邊疆區外，俄羅斯薩馬拉州、梁贊州、卡盧加州、下諾夫哥羅德州，以及距離烏克蘭邊境超過800公里的列寧格勒州均有煉油設施受襲。俄羅斯傳媒報道，一批為數5架的無人機攻擊克拉斯諾達爾邊疆區的煉油設施並引發火警，至少一名煉油工人死亡。
設施佔俄石油處理能力一成
烏克蘭總統澤連斯基上周六在晚間講話指出，最近成功執行針對俄羅斯境內目標的無人機攻擊，揭露俄羅斯弱點及展示烏克蘭長程打擊能力。俄羅斯被指利用石油出口為其對烏克蘭的「特別軍事行動」提供資金，因此烏克蘭近期把俄羅斯煉油設施列為越境攻擊目標。
美國傳媒報道，受襲的俄羅斯煉油設施，佔俄羅斯全國石油處理能力超過一成。由於襲擊正值俄羅斯總統選舉投票日前及期間，俄羅斯總統普京認為烏克蘭此舉其中一個目的是干預選舉，另一目的是試圖取得談判的「王牌」。
俄公布擊退烏偵察破壞小組
俄羅斯國防部昨日表示，防空部隊在莫斯科州、別爾哥羅德州、卡盧加州、奧廖爾州、羅斯托夫州、雅羅斯拉夫爾州、庫爾斯克州、克拉斯諾達爾邊疆區合共擊落35架烏克蘭無人機，在別爾哥羅德州方向制止烏克蘭偵察破壞小組進入邊境地區的企圖，在航空部隊、無人機、火炮支援下消滅65名武裝分子及摧毀一批武器。俄羅斯國防部上周六公布，守軍動用火炮及無人機，驅逐潛入別爾哥羅德州邊境村莊科津卡的烏軍偵察破壞小組；烏軍撤退至開闊地帶後，被俄軍自殺式無人機直接打擊。
烏克蘭空軍昨日公布，俄羅斯從克里米亞半島派出16架自殺式無人機，烏方防空部隊在敖德薩州及尼古拉耶夫州擊落其中14架自殺式無人機。此外，俄羅斯同時發射5枚S300導彈及兩枚Kh59導彈，目標是哈爾科夫州、頓涅茨克州、切爾尼戈夫州。本報綜合報道
烏克蘭持續炮擊俄羅斯別爾哥羅德州多個地方。烏克蘭持續炮擊俄羅斯別爾哥羅德州多個地方。
烏克蘭持續炮擊俄羅斯別爾哥羅德州多個地方。
俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區煉油設施是烏克蘭最新攻擊目標。俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區煉油設施是烏克蘭最新攻擊目標。
俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區煉油設施是烏克蘭最新攻擊目標。
烏克蘭近期攻擊俄羅斯境內煉油設施位置烏克蘭近期攻擊俄羅斯境內煉油設施位置
烏克蘭近期攻擊俄羅斯境內煉油設施位置
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