烏深入攻擊煉油設施 俄續無人機導彈空襲

俄羅斯與烏克蘭過去一周均加強向對方發動越境攻擊，面臨西方國家援助武器及彈藥短缺的情況下，烏克蘭接二連三派出無人機，襲擊深入俄羅斯境內的煉油設施；俄羅斯繼續採用無人機配導彈的組合，對烏克蘭多地實施空襲。

烏克蘭傳媒引述消息報道，烏克蘭國家安全局最近成功利用無人機攻擊俄羅斯12個煉油設施，最新一宗是昨日凌晨，目標是克拉斯諾達爾邊疆區。報道指出，烏克蘭國家安全局與特種作戰部隊及無人系統部隊聯合執行任務，除了克拉斯諾達爾邊疆區外，俄羅斯薩馬拉州、梁贊州、卡盧加州、下諾夫哥羅德州，以及距離烏克蘭邊境超過800公里的列寧格勒州均有煉油設施受襲。俄羅斯傳媒報道，一批為數5架的無人機攻擊克拉斯諾達爾邊疆區的煉油設施並引發火警，至少一名煉油工人死亡。

設施佔俄石油處理能力一成 烏克蘭總統澤連斯基上周六在晚間講話指出，最近成功執行針對俄羅斯境內目標的無人機攻擊，揭露俄羅斯弱點及展示烏克蘭長程打擊能力。俄羅斯被指利用石油出口為其對烏克蘭的「特別軍事行動」提供資金，因此烏克蘭近期把俄羅斯煉油設施列為越境攻擊目標。

美國傳媒報道，受襲的俄羅斯煉油設施，佔俄羅斯全國石油處理能力超過一成。由於襲擊正值俄羅斯總統選舉投票日前及期間，俄羅斯總統普京認為烏克蘭此舉其中一個目的是干預選舉，另一目的是試圖取得談判的「王牌」。

俄公布擊退烏偵察破壞小組 俄羅斯國防部昨日表示，防空部隊在莫斯科州、別爾哥羅德州、卡盧加州、奧廖爾州、羅斯托夫州、雅羅斯拉夫爾州、庫爾斯克州、克拉斯諾達爾邊疆區合共擊落35架烏克蘭無人機，在別爾哥羅德州方向制止烏克蘭偵察破壞小組進入邊境地區的企圖，在航空部隊、無人機、火炮支援下消滅65名武裝分子及摧毀一批武器。俄羅斯國防部上周六公布，守軍動用火炮及無人機，驅逐潛入別爾哥羅德州邊境村莊科津卡的烏軍偵察破壞小組；烏軍撤退至開闊地帶後，被俄軍自殺式無人機直接打擊。

烏克蘭空軍昨日公布，俄羅斯從克里米亞半島派出16架自殺式無人機，烏方防空部隊在敖德薩州及尼古拉耶夫州擊落其中14架自殺式無人機。此外，俄羅斯同時發射5枚S300導彈及兩枚Kh59導彈，目標是哈爾科夫州、頓涅茨克州、切爾尼戈夫州。本報綜合報道

烏克蘭持續炮擊俄羅斯別爾哥羅德州多個地方。 俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區煉油設施是烏克蘭最新攻擊目標。 烏克蘭近期攻擊俄羅斯境內煉油設施位置