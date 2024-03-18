拜登政府加強截查伊朗走私也門武器

【本報綜合報道】伊朗支持的也門叛軍青年運動接連攻擊紅海地區商船，美英兩國聯合打擊收效甚微。美國傳媒上周六報道，拜登政府加強調查及攔截從伊朗走私到也門的武器，包括繪製伊朗使用的海上運輸路線。惟資源有限，預計美方不會增派大量特種部隊參與登船攔截任務。

美國國防部高級官員指出，任務是再次努力嘗試更好了解海上武器走私情況，需要與美國情報界大量合作；又形容任務非常積極，當局仍然探索夥伴國家如何擴大關注打擊伊朗武器走私，對幫助美國在無人機和其他監控資產有限下的行動至關重要。官員拒絕透露哪些國家參與對話，認為所有受到青年運動襲擊經濟影響的政府都應做出更多努力。

青年運動去年11月開始攻擊商船，聲援在加薩地帶與以色列作戰的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。

過去一周40宗沿海商船遇襲 美國國防部記錄至少105宗襲擊也門沿海商船事件，其中約40宗過去一周發生，使用武器包括自殺式無人機、自殺式無人艇、火箭、彈道導彈。青年運動過往主要參與也門內戰，美官認為五角大樓對他們走私行動了解不足。

另一方面，美國和英國上周六晚上空襲也門西部荷台達杜拉希米地區，翌日凌晨空襲也門西南部塔伊茲。美國中央司令部公布，青年運動上周六早上從也門據點向紅海派出兩架無人機，美方迎擊並成功摧毀其中一架無人機，另一架在紅海墜毀。同日晚上，美國中央司令部摧毀也門境內叛軍據點的5艘無人水面艇及一架無人機。