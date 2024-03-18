倘美失尼國據點 吉布提基地或未能取代

【本報綜合報道】尼日爾軍政府上周六宣布即時結束與美國的軍事合作關係，美國是繼法國後另一個西方國家，在近年成為大國兵家必爭之地的非洲大陸失去軍事據點。假如美方無法說服軍政府回心轉意，位於非洲東部吉布提的駐軍將極其重要。

負責非洲事務的美國助理國務卿莫莉菲上月表示，尼日爾必須恢復成立民主政府並提交具體的時間表，否則美方一直暫停援助。尼日爾軍政府拒絕制訂總統選舉日期，並繼續軟禁被士兵推翻的民選總統巴祖姆。尼日爾位於非洲大陸中北部地區，對美國在當地建設無人機基地十分有利，可以輕易隨時應對周邊國家境內的回教極端勢力。

值得留意的是，尼日爾鄰國馬里及布基納法索2020年至2022年發生軍事政變後，美國的非洲事務盟友法國被迫從兩國撤軍，去年宣布與尼日爾結束軍事合作。

俄羅斯料成主要受益人 美國在吉布提設有永久軍事基地，但主要支援紅海、亞丁灣、索馬里以至一海之隔的阿拉伯半島行動，若要取代尼日爾的角色有難度。外界認為對於尼日爾今次斷絕與美國的軍事關係，俄羅斯應該是主要受益人，馬里與布基納法索均在軍政府上台後「棄法投俄」。尼日爾亦加強與俄羅斯的關係，兩國去年12月宣布簽署安全協議，但當時未有公開內容。俄羅斯最近數個月在布基納法索部署數百名「非洲兵團」士兵，取代瓦格納集團僱傭兵；馬里亦有上千名俄方軍事人員與政府軍一起戰鬥。