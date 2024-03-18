尼日爾撤駐軍協議 美在非洲影響力難保持

美國忙於應對中東及歐洲兩大地區局勢之際，在去年政變上台的尼日爾軍政府宣布，由於美國政府代表團早前到訪時沒有遵守外交規定，因此即時撤銷一項允許美國國防部軍事及文職人員進駐的協議。這將對美國在非洲薩赫勒地區的反恐行動，以至在整個非洲大陸抗衡俄羅斯及中國的影響力，產生負面影響。

根據美國國務院通報，負責非洲事務的美國助理國務卿莫莉菲（Molly Phee）及美國非洲司令部司令蘭利（Michael Langley），上周二及上周三訪問尼日爾首都尼亞美，與軍政府討論尼日爾恢復民主、兩國未來安全及發展夥伴關係這兩項議題。

指美訪問團不遵外交規定 尼日爾軍政府發言人阿布德拉曼（Amadou Abdramane）說，美國代表團來訪時沒有跟從外交規定，尼日爾不獲通知代表團的組成、抵達日期或議程；會談重點是尼日爾目前的軍事過渡、美尼兩國軍事合作、尼日爾選擇夥伴合作打擊回教極端組織。

阿布德拉曼表示尼日爾感到遺憾，美國代表團試圖剝奪該國選擇合作夥伴，以及能夠真正幫助打擊恐怖主義的夥伴關係類型之權利，強烈譴責美國代表團負責人威脅報復尼日爾政府和人民的態度。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示知悉尼日爾軍政府聲明，指出雙方在上周的會面是坦誠，包括美方在會上表達對軍政府未來發展的關注；又稱美國官員正在與尼日爾軍政府接觸，適當時將更新情況。

兩反恐基地部署1100士兵 截至去年，美國在尼日爾部署1,100名士兵，同時在當地操作兩個使用無人機的空軍基地，用於監控在薩赫勒地區的回教極端組織勢力。其中一個基地位於尼亞美，稱為101空軍基地，201空軍基地位於中部城市阿加德茲。201空軍基地被視為美國在吉布提以外的第二大駐非洲軍事基地，耗資1.1億美元（8.58億港元）及6年時間建造，佔地面積25平方公里，可以容納MQ9無人機及C17運輸機等有人及無人飛機。

去年政變前與美關係良好 尼日爾去年7月發生政變及軍政府上台前，一直被視為美國在薩赫勒地區的主要非洲盟友，雙方擁有良好的軍事合作關係，美方出錢出力協助甚至參與區內反恐行動。根據美國國防部發布的照片，在政變發生前一個月，美國特種作戰司令部非洲事務負責人、海軍少將桑茲（Milton Sands）到訪尼日爾，與該國特種作戰部隊指揮官、陸軍准將巴爾穆（Moussa Barmou）會面，二人討論地區反恐政策及戰術。惟美方當時應該無法想像，巴爾穆在一個月後參與政變行動，推翻時任總統巴祖姆。本報綜合報道

美國在尼日爾101空軍基地部署MQ9無人機。 美國駐尼日爾軍事基地位置 巴爾穆（左）在政變前曾經會見桑茲（右）。 莫莉菲