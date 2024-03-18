狎殺5歲女童棄屍潛逃25年 兇手伏法

【本報綜合報道】福建省泉州市一名男子29年前猥褻兒子的5歲女友人，擔心事情敗露殺害對方並拋屍水溝。死者遺體其後被人發現，兇手潛逃25年後落網。泉州市中級人民法院2021年宣判，被告犯故意殺人罪及猥褻兒童罪，決定執行死刑。女童父親近日表示，兇手已經行刑，告慰孩子祖父祖母的在天之靈，他也不再有遺憾。

找犯人兒子玩耍變遇害

內地傳媒周日報道，事發1995年4月，女童小茹（化名）到同村村民林章慶的家中找對方兒子玩耍，林男趁兒子睡着時猥褻小茹；他聽到女童家人的尋人呼聲後，因害怕猥褻行為敗露，即用手捂住事主的嘴巴，再用布條塞入口中或掐住其頸部等方式限制其掙扎。林男隨後繼續脫下小茹的褲子猥褻，造成對方陰部受傷出血。林男之後把小茹裝入編織袋，藏屍附近雞鴨棚，其後棄屍。東窗事發後他畏罪潛逃，至2020年9月在外地被警方逮捕。