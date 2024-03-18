台再爆兩宗疑似虐兒 1死1傷俱外勞孩子

曾淑慧

半歲嬰染諾如亡 一歲童母逃遁 台灣衞生福利部保護服務司前天收到兩宗疑似重大虐兒通報，受害人均為外勞孩子，其中一名兒童上周五獲送院後證實死亡，促請台北市市政府盡快進入檢討流程。行政院院長陳建仁昨稱，中央及地方政府需共同面對解決虐兒問題，期望能夠透過檢討，更明確保障兒童人權。

衞福部保護服務司司長張秀鴛前晚證實，一名半歲大兒童原本居住台北關愛之家，之後感染諾如病毒，抵達醫院時證實死亡，有待法醫解剖釐清死因，全案已進入刑事程序。至於另一名一歲多受害兒童來自桃園市，其母是外逃外籍移工，長期由母親外籍友人照顧，由於身體不適正在台大醫院留醫，目前情況穩定。

張秀鴛透露，在第二宗重大虐兒通報中，由於受害兒童母親已逃逸，難以查明真正身份，加上難以查清誰是施虐者，衞福部已把案件報告勞動部及內政部移民署等單位，當舉行重大虐兒檢討會議時，亦會邀請相關部會及保健署等司署討論。

談及關愛之家有否爆發集體感染時，衞福部疾管署副署長曾淑慧昨天強調，涉事場所只有一人染疫，沒有發生群聚事件。她提到患者上周五出現症狀之後，獲關愛之家員工帶到診所求醫，返回後出現面色變差的情況，經搶救之後死亡。

對於外界質疑首宗個案懷疑與感染諾如病毒死亡有關，卻遭中央搶先公布屬於「疑似重大虐兒」事件，有否未審先判感覺，曾淑慧強調涉事孩童死因有待查明，疾管署已派人前往關愛之家了解。衞福部次長李麗芬強調，當局從未把上述兩宗事件定性為虐兒，是依法通報「疑似」案件。

保母虐死童案報告短捱轟 針對台北市日前爆出男童遭遇保母虐死事件，陳建仁提到衞福部今天就會向立法院社福衞環委員會提交報告。台媒昨天引述消息報道，上述報告不到兩頁，亦無追究任何責任，導致國民、民進兩黨多名立委紛紛發聲批評，要求衞福部重寫。本報綜合報道