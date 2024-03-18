有償陪侍 「戀愛體驗館」違法

【本報綜合報道】因應內地近年興起「搭子」（即為了某個目的彼此陪伴）文化，多地陸續開設「戀愛體驗館」，顧客只需要付出足夠金錢，即可以獲得店內女員工陪伴，甚至可以觸碰對方身體。內地專家指出，透過「情感」等進行「陪聊」、「陪護」及「陪伴」來換取報酬行為，屬於典型「有償陪侍」，會被視為違法行為。

內地傳媒上周五報道，記者日前到福建省福州市某間戀愛體驗館，之後發現有398元（人民幣‧下同，約438港元）、498元（約548港元）、888元（約977港元）總共3種套餐選擇，支付價格愈高，肢體接觸尺度愈大，更可以要求對方換上制服。

付費摸身 或衍生賣淫嫖娼 當談及套餐具體內容時，戀愛體驗館工作人員解釋，只要付出398元，即可以「隔着衣服摸」，498元可以「把手伸進衣服裏面」，888元是498元套餐兩小時版本。另一名記者同時以應聘者身份前來見工，發現一名在場女生還未成年，只有17歲。

當問及上述行為是否涉黃，工作人員稱擦邊（情色行為）不算涉黃。福建師範大學法學院副教授丁兆增憂慮，上述營業場所以戀愛體驗為名進行身體、肢體接觸，容易衍生賣淫嫖娼等違法行為。法律界人士認為，上述場所組織未成年人提供有償陪侍，妨礙社會治安，侵害未成年人身心健康，有社會危害性及刑事可罰性。